«Τώρα θα πεθάνεις»: Βρετανός αιχμάλωτος των Ρώσων περιγράφει τα βασανιστήρια που υπέστη - Τα ηλεκτροσόκ και η μουσική επί 24 ώρες

«Οι τελευταίοι έξι μήνες ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής μου», λέει σε συνέντευξή του στην κυριακάτικη “Τhe Sun on Sunday”. Ακόμη κι η περίοδος που βρισκόταν μεταξύ των πολιορκούμενων στη Μαριούπολη ήταν μια «κόλαση επί Γης», ένα μακελειό καθώς οι Ρώσοι επιτίθεντο στη μονάδα του με οβίδες και βλήματα πυροβολικού. «Ήταν τόσα πολλά τα πτώματα, θύμιζε αποκάλυψη ζόμπι».

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο Πίνερ κατά τη σύλληψή του περικυκλώθηκε από Ρώσους στρατιώτες: «Με έσυραν και χωρίς λόγο μου έμπηξαν ένα μαχαίρι στον μηρό», σημειώνει. Στη συνέχεια τον έδερναν επί είκοσι λεπτά. Ο Βρετανός περιγράφει και βασανιστήρια με ηλεκτροσόκ. Διαρκούσαν περίπου 40 δευτερόλεπτα και του προκαλούσαν αβάσταχτους πόνους. Γιατί τον βασάνιζαν δεν έχει ακόμη καταλάβει: «Φαινόταν σαν να το έκαναν για να σπάσουν πλάκα».

Brit fighters Aiden Aslin and Shaun Pinner sentenced to death by firing squad for fighting in Ukraine pic.twitter.com/XLOG9SOAN6