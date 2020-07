Τουρκία: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων - Βίντεο

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην επαρχία Σακάρια στη βορειοδυτική Τουρκία, εντός του οποίου βρίσκονταν περίπου 150-200 άνθρωποι, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ - Reuters

Το δίκτυο CNN Turk μετέδωσε πλάνα όπου ένα τεράστιο σύννεφο καπνού φαίνεται πάνω από το σημείο της έκρηξης. #BREAKING Huge explosion in the fireworks factory in Turkey’s Sakarya city.

Sakarya governor said there are still 150-200 workers in the factory waiting to be rescued. pic.twitter.com/D0L5lrZM4H

— GenMedya News (@GenMedyaNews) July 3, 2020