«Δημογραφικό 2022-Η μεγάλη πρόκληση»: Δημογραφικές Προκλήσεις και Δημοσιονομικές Προτεραιότητες

Το φλέγον ζήτημα του δημογραφικού, που συνδέεται τόσο με την οικονομία όσο και με τον τομέα της εργασίας, συζητήθηκε κατά την πρώτη ενότητα του συνεδρίου, Δημογραφικό 2022-Η μεγάλη πρόσκληση με τίτλο «Προκλήσεις και Δημοσιονομικές Προτεραιότητες», που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.