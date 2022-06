Παρακολουθείστε τις εργασίες του συνεδρίου.

Ποια είναι η δημογραφική σύσταση της Ελλάδας; Και τι σημαίνει για κρίσιμα θέματα όπως το σύστημα υγείας, το ασφαλιστικό, η εκπαίδευση και η οικογένεια; Τι μπορούμε να κάνουμε για να εξασφαλίσουμε την δημογραφική βιωσιμότητα της χώρας μας;

Απαντήσεις σε αυτά τα καίρια ερωτήματα θα δοθούν στο συνέδριο «Δημογραφικό 2022 - Η Μεγάλη Πρόκληση» που διοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting σήμερα στο ξενοδοχείο της Μεγάλη Βρεταννίας στον απόηχο της μεγάλης εθνικής απογραφής του 2021. Το συνέδριο άνοιξε με ομιλία του ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στις εργασίες του συνεδρίου συμμετέχουν κορυφαίοι πολιτικοί απο την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, ακαδημαϊκοί, τεχνοκράτες και εκπρόσωποι του κλάδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα του συνεδρίου

LIVE: