«Δημογραφικό 2024 - Εθνική προτεραιότητα» - Φ. Καραβίας: Είναι η νούμερο ένα πρόκληση που θα αντιμετωπίσουμε σε μεσομακροπρόθεσμο επίπεδο

H Eurobank ανέλαβε μία πρωτοβουλία να συμβάλλει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μία εθνική πρόκληση για την χώρα μας τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας κατά τον χαιρετισμό του στο συνέδριο για το Δημογραφικό που διοργανώνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Next is Now και η Dome Consulting με τίτλο «Δημογραφικό 2024-Εθνική προτεραιότητα».