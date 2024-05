«Δημογραφικό 2024 - Εθνική Προτεραιότητα» - Δείτε LIVE το συνέδριο

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι κεντρικός ομιλήτης του συνεδρίου, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Το δημογραφικό αποτελεί διαχρονικά ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα για την χώρα μας. Το πλαίσιο της εθνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση του δημιουργείται από: - το δημόσιο διάλογο - την ανταλλαγή απόψεων - την παράθεση στοιχείων - το γόνιμο προβληματισμό

Στο πλαίσιο αυτό, η Next is Now και η Dome Consulting συνδιοργανώνουν για 3η συνεχόμενη χρονιά, το συνέδριο: Δημογραφικό 2024 – Εθνική Προτεραιότητα, σήμερα, στο Μουσείο Ακρόπολης, αμφιθέατρο «Δημήτριος Παντερμαλής».

Στις εργασίες του μετέχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, μέλη της πολιτικής ηγεσίας, ακαδημαϊκοί και κορυφαία στελέχη της αγοράς.

