Συνέδριο για τον Τουρισμό: Η κρουαζιέρα, το yachting και οι νέες αγορές - Τι αναζητεί ο τουρίστας το 2024;

Η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με αιχμή την κρουαζιέρα και το yachting, αναδείχθηκε στη β’ ενότητα του συνεδρίου «Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση! Προορισμός Κρήτη!», το οποίο πραγματοποιείται στο Ηράκλειο Κρήτης υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm.