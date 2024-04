Συνέδριο για τον Τουρισμό - Όλγα Κεφαλογιάννη: «Έρχεται αυστηροποίηση του πλαισίου της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων»

Στην αυστηροποίηση του πλαισίου που διέπει την αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων με την επιβολή συγκεκριμένων λειτουργικών προδιαγραφών αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή της στον εκδότη και διευθυντή της Realnews και πρόεδρο της ΕΙΗΕΑ, Νίκο Χατζηνικολάου, η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση! Προορισμός Κρήτη!», το οποίο πραγματοποιείται στο Ηράκλειο Κρήτης υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm..