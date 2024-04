Συνέδριο για τον Τουρισμό - Σταύρος Αρναουτάκης: Η Κρήτη έχει καθιερωθεί ως μεγάλος παίκτης στη Μεσόγειο

«Ο πήχης είναι ψηλά και οι προκλήσεις μεγάλες. Το 2023 επιβεβαίωσε ότι ο τουρισμός είναι η ατμομηχανή της περιφερειακής οικονομίας. Το 2023 o τουρισμός έσπασε άλλο ένα ρεκόρ. Η αύξηση ξεπέρασε το 6% σε σχέση με το 2022. Αυτή τη στιγμή όμως βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Οι πολύ καλές επιδόσεις των τελευταίων ετών συνεπάγονται μεγάλη ευθύνη για τα επόμενα χρόνια. Οφείλουμε να κεφαλοποιήσουμε το brand της χώρας ως προορισμού», επεσήμανε κατά τον χαιρετισμό του στο συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση! Προορισμός Κρήτη!», το οποίο πραγματοποιείται στο Ηράκλειο Κρήτης υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm, ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης.