Δένδιας: Υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης με τον ΥΠΕΞ της Νιγηρίας

Νωρίτερα, στη διμερή συνάντηση με τον κ. Ονγεάμα συζητήθηκαν η ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας- Νιγηρίας με έμφαση στις επενδύσεις, η συνεργασία στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών, οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι προκλήσεις πανδημίας, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης για διμερείς διαβουλεύσεις ???????? με τον ομόλογό μου της Νιγηρίας G. Onyeama – I signed with #Nigeria FM @GeoffreyOnyeama#MoU on Bilateral Consultations between ????????. pic.twitter.com/dCWHF2Io7m