Εντείνονται οι κινητοποιήσεις υπέρ των Παλαιστινίων στα πανεπιστήμια των ΗΠA - Ανάπτυξη της εθνοφρουράς ζητούν Ρεπουμπλικανοί

Φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές διακόπτουν εδώ και μήνες τις προεκλογικές συγκεντρώσεις του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, ενώ τις τελευταίες ημέρες σε διάφορα πανεπιστήμια έχουν στηθεί μικροί καταυλισμοί με σκηνές από τους διαδηλωτές, στους οποίους περιλαμβάνονται τόσο εβραίοι όσο και μουσουλμάνοι, όπου φιλοξενούνται διαδογματικές προσευχές, ομιλίες ή μουσικές παραστάσεις.

Χθες στο Μπρούκλιν η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις διαδηλωτών, με το Συμβούλιο Αμερικανο- Ισλαμικών Σχέσεων να επικρίνει τη χρήση βίας από τις δυνάμεις της τάξης καταγγέλλοντας ότι υπονομεύει την ακαδημαϊκή ελευθερία.

Επικριτές των διαδηλωτών, ανάμεσα στους οποίους σημαντικά στελέχη των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο, τους κατηγορούν για αντισημιτισμό και παρενόχληση. Οργανώσεις προάσπισης των πολιτικών δικαιωμάτων έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για τον περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης.

Φιλοπαλαιστίνιοι και φιλοϊσραηλινοί διαδηλωτές έχουν διαπληκτιστεί και έχουν ανταλλάξει προσβολές, κυρίως στους δρόμους γύρω από το πανεπιστήμιο Κολούμπια, ωθώντας τους Ρεπουμπλικάνους να ζητήσουν από τον Μπάιντεν να κάνει περισσότερα για να προστατεύσει τους εβραίους φοιτητές.

«Δεν έχουν μείνει πανεπιστήμια στη Γάζα. Οπότε επιλέξαμε να διεκδικήσουμε το πανεπιστήμιό μας για τον λαό της Παλαιστίνης», δήλωσε η Σόφι Ασκανάζι, εβραία φοιτήτρια στο Κολούμπια που συνελήφθη και εκδιώχθηκε από το πανεπιστήμιο.

Άλλοι φοιτητές κατηγόρησαν την ηγεσία των πανεπιστημίων ότι δεν προστατεύει το δικαίωμά τους να διαμαρτύρονται ή να στηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

