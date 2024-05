Τι είπε η αντιπρόεδρος της ΕΕ Ντουμπρόβσκα Σούιτσα στο συνέδριο «Δημογραφικό 2024-Εθνική προτεραιότητα»

Για τους στόχους και την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να δώσει τις απαραίτητες βοήθειες για την αναστροφή του δημογραφικού προβλήματος έκανε λόγο η Ντουμπράβκα Σούιτσα, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία και τη Δημογραφία κατά τον χαιρετισμό της στο συνέδριο για το Δημογραφικό που διοργανώνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Next is Now και η Dome Consulting με τίτλο «Δημογραφικό 2024-Εθνική προτεραιότητα».