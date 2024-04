Οι πολιτιστικές προ-τάσεις της εβδομάδος

Τι θα δούμε, τι θα διαβάσουμε, πώς θα ψυχαγωγηθούμε την εβδομάδα 18-24 Απριλίου.

Από τη Μαρίνα Τσικλητήρα

* Εικοσιτρείς καλλιτέχνες της γκαλερί “Artshot - Sophia Gaitani” δημιούργησαν εμπνεόμενοι από το χρώμα της ενέργειας, του πάθους, της δράσης, της αγάπης. Το απόσταγμα της έμπνευσής τους παρουσιάζεται έως τις 29 Ιουνίου στον χώρο “The Upper House Athens”, στο roof του πολυκαταστήματος “attica”, στην ομαδική έκθεση “Red, always on my mind” που ωθεί τον θεατή να ανακαλύψει τις κόκκινες πινελιές και τα μυστικά που κρύβουν, να ονειρευτεί και να αναλάβει δράση. Συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Μαρία Ανδρέου, Σοφία Γαϊτάνη, Gabriel Grama, Eλένη Δελή, Ρόζα Ζειντάν, Κατερίνα Κασσαβέτη, Μαρία Κτιστοπούλου, Παναγιώτης Σιάγκρης, Αλέξανδρος Σπαθούλας, Μάιρα Στέφου, Στάθης Φώτης, Ηλίας Χαραλαμπάκης.

* Ο νεαρός, αλβανικής καταγωγής Σάλι, έχει αφήσει το σχολείο και δουλεύει σε θερμοκήπια. Θέλει να μαζέψει χρήματα για να πάει να δοκιμαστεί στις ποδοσφαιρικές ακαδημίες της Γιουβέντους. Για να πραγματοποιήσει, όμως, το όνειρό του, θα πρέπει να ξεπεράσει μια σειρά από εμπόδια που προκύπτουν από τη σκληρή του καθημερινότητα. Η υπέροχη 18λεπτη ταινία “Θερμοκήπιο” του Γιώργου Γεωργακόπουλου, που στο τελευταίο Φεστιβάλ Δράμας χάρισε το Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας στον Φαμπρίτσιο Μούτσο, έχει ήδη αρχίσει τα ταξίδια της στις ευρωπαϊκές κινηματογραφικές διοργανώσεις. Όμως, εσείς μπορείτε να τη δείτε, μαζί με την βραβευμένη “Παρέλαση” του Μιχάλη Γαλανόπουλου, το, επίσης βραβευμένο, “Athens, My Love” του Δημήτρη Κεχρή και άλλες ωραίες σπουδαστικές ταινίες μικρού μήκους που διαγωνίστηκαν πέρυσι στη Δράμα, στον κινηματογράφο “Ίριδα” (Ιπποκράτους και Ακαδημίας).

Μαζί με τις σπουδαστικές ταινίες της Δράμας, που πραγματικά αξίζουν την προσοχή σας, παρουσιάζεται και το “Focus on Germany”, με επιλεγμένες γερμανικές μικρού μήκους από τη δεκαετία του ’80 έως και σήμερα. Όλα αυτά με ελεύθερη είσοδο, από τις 19 έως τις 21 Απριλίου. Ώρες προβολών: 1900 και 20.30. Πληροφορίες για όλο το πρόγραμμα του αφιερώματος “Το Φεστιβάλ Δράμας στην Αθήνα”, καθώς και προκράτηση θέσεων, στο www.dramafilmfestival.gr/ath-stud-films

* Μια πολύ όμορφη έκδοση που θα εντυπωσιάσει με τη λάμψη της τους μικρούς αναγνώστες, αλλά θα γοητεύσει και τους μεγαλύτερους, το “Φως” (εκδόσεις Καπόν) εξερευνά τον αξιοθαύμαστο τρόπο με τον οποίο ζώα και φυτά παράγουν το δικό τους φως και λάμπουν στο σκοτάδι. Μέσα από τις σελίδες του, μας ταξιδεύει στα βάθη των ωκεανών, στα άδυτα των σπηλαίων και στις πιο σκιερές γωνιές του δάσους. Συνδυάζοντας τη φυσική ιστορία με τις επιστήμες, το “Φως” μελετά τη βιοφωταύγεια και το τι μπορούμε να μάθουμε από αυτήν, όπως, για παράδειγμα, τρόπους ώστε να εμποδίσουμε την κλιματική αλλαγή και να μειώσουμε την μόλυνση του πλανήτη.

Το βιβλίο της βραβευμένης εικονογράφου Τζένιφερ Ν. Ρ. Σμιθ είναι τυπωμένο με υπεριώδεις τεχνικές εκτύπωσης και η εικονογράφηση μοιάζει να φωσφορίζει πάνω στη σελίδα, δημιουργώντας μια υπέροχη εμπειρία ανάγνωσης.

* Ένα μεγαλειώδες γκανγκστερικό σύμπαν με απόηχους αρχαίας τραγωδίας, η ιστορία της οικογένειας Κορλεόνε, μέσα από το βλέμμα του Φράνσις Φορντ Κόπολα, αιχμαλώτισε τις καρδιές των θεατών το 1974 και εξακολουθεί, μέχρι σήμερα, να καθηλώνει. Ο δεύτερος «Νονός» παίρνει όλα τα θεματικά και ιδεολογικά επιτεύγματα της πρώτης ταινίας και τα εμβαθύνει, καθώς αφηγείται την άνοδο και την πτώση του Μάικλ Κορλεόνε, ενός ήρωα ανήμπορου να αναμετρηθεί με το ισοπεδωτικό βάρος της πατρικής κληρονομιάς και της εξουσίας ή να παραμείνει ακέραιος σε έναν αδίστακτο κόσμο. Ο Αλ Πατσίνο δίνει τη σημαντικότερη, ίσως, ερμηνεία της καριέρας του, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο παίρνει επάξια τα ερμηνευτικά σκήπτρα από τον Μάρλον Μπράντο και ο Κόπολα υπογράφει ένα ακόμα αριστούργημα του παγκόσμιου σινεμά. Τιμημένος με Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Β' Ανδρικού Ρόλου, Διασκευασμένου Σεναρίου, Μουσικής και Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης, ο “Νονός ΙΙ” γιορτάζει φέτος τα 50 χρόνια από την πρώτη προβολή του. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας “Νύχτες Πρεμιέρας” εξασφάλισε την ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια που επιμελήθηκε ο ίδιος ο σκηνοθέτης, την οποία μπορείτε να απολαύσετε το Σάββατο 20 Απριλίου, στις 21.30, στον κινηματογράφο “Cinobo Όπερα 1” (Ακαδημίας 57, Αθήνα). Ηλεκτρονικά εισιτήρια στο www.more.com/cinema/o-nonos-ii-the-godfather-part-ii/

* Μετά από τις sold out συναυλίες στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού και στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, ο διακεκριμένος συνθέτης Σταμάτης Σπανουδάκης θα εμφανιστεί στο “Christmas Theater” στο Γαλάτσι, τη Δευτέρα 22 Απριλίου, στις 20.00. Η συναυλία «Για τον Αλέξανδρο και τους Αετούς» πραγματοποιείται μετά από τιμητική πρόταση του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων και αφιερώνεται στους ήρωες της Πολεμικής Αεροπορίας. Επί σκηνής ο βιρτουόζος του κλαρίνου Βασίλης Σαλέα, τον οποίο θα πλαισιώσουν μεγάλη ορχήστρα εγχόρδων και πνευστών, καθώς και η Χορωδία του ΤΕΥ-ΑΤΗΚ από την Κύπρο. Εισιτήρια online στο www.ticketservices.gr/event/stamatis-spanoudakis-gia-ton-aleksandro-kai-tous-aetous