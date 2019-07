Διαδηλωτές εισέβαλαν στο Κοινοβούλιο του Χονγκ Κονγκ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου, που είχαν αναπτυχθεί εντός του κτιρίου και νωρίτερα έκαναν χρήση σπρέι πιπεριού για να απωθήσουν το πλήθος, οπισθοχώρησαν προς το εσωτερικό.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ανήμερα της 22ης επετείου της παράδοσης της κυριαρχίας του Χονγκ Κονγκ από τη Βρετανία στην Κίνα, οι διαδηλωτές κατέστρεψαν πίνακες ζωγραφικής, έσπασαν πόρτες, έγραψαν συνθήματα στους τοίχους, εκφράζοντας την οργή τους για το προτεινόμενο νομοσχέδιο που θα ανοίγει τον δρόμο για τις απελάσεις υπόπτων στην Κίνα.

Protesters tie British colonial flag to podium in Hong Kong's legislature and spray graffiti on walls, after smashing their way into main government building#hongkong

