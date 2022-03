Οσκαρ 2022: Ολοι οι νικητές - Tο χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ επί σκηνής - ΒΙΝΤΕΟ & ΕΙΚΟΝΕΣ

Το φιλμ χαμηλού προϋπολογισμού «CODA» της Σιάν Χέντερ, για την περίπλοκη ζωή μιας οικογένειας κωφών και της κόρης της, που έχει την ακοή της, έλαβε Όσκαρ καλύτερης ταινίας, διαψεύδοντας τα προγνωστικά ειδικών και συντρίβοντας αρκετά βαριά ονόματα που ανταγωνιζόταν.

Ο θρίαμβος του φιλμ αυτού, αγγλόφωνης διασκευής της γαλλικής επιτυχημένης ταινίας «La Famille Bélier», ήταν επίσης νίκη της Apple TV+, της πρώτης πλατφόρμας streaming που κατακτά Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Η σκηνοθέτρια Σιάν Χέντερ εξασφάλισε εξάλλου βραβείο καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου, ενώ ο Τρόι Κότσουρ, κωφός εκ γενετής, έλαβε βραβείο Β΄ ανδρικού ρόλου.

"I want to thank all of my collaborators in the deaf community and the CODA community for being my teachers."

Siân Heder accepts the Academy Award for Best Adapted Screenplay for "CODA."https://t.co/1H1Y9jC9bl#oscarspic.twitter.com/N07p2oKNbm