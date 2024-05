«Δημογραφικό 2024-Εθνική Προτεραιότητα»: Δημόσιες Πολιτικές και ο ρόλος του Ιδιωτικού Τομέα

Για την σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με νέες δράσεις για το Δημογραφικό πρόβλημα έκαναν λόγο στη συζήτηση, με θέμα “Δημόσιες Πολιτικές και ο ρόλος του Ιδιωτικού Τομέα”, που είχαν οι Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο Φωκίων Καραβίας, Διεθύνων Σύμβουλος της Eurobank και συντόνισε ο εκδότης-διευθυντής της RealNews και πρόεδρος της ΕΙΗΕΑ, Νίκος Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του Συνεδρίου για το Δημογραφικό που διοργανώνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Next is Now και η Dome Consulting με τίτλο «Δημογραφικό 2024-Εθνική προτεραιότητα».