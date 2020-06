Αντιδρούν οι ένοπλοι των ΗΠΑ στην απόφαση Τραμπ να χρησιμοποιήσει τον στρατό στις ταραχές: Οι συμπολίτες μας δεν είναι ο εχθρός

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP- Reuters

Ο Έσπερ και ο επικεφαλής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων Μαρκ Μάιλι ήταν επίσης στο πλευρό του Τραμπ όταν εκείνος πήγε χθες Τρίτη με τα πόδια στην αγγλικανική εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στην πλατεία Λαφαγέτ κοντά στον Λευκό Οίκο, η οποία είχε υποστεί ζημιές την προηγουμένη στο περιθώριο διαδήλωσης.

Ο υπουργός Άμυνας βρισκόταν επίσης στην πρώτη σειρά των κυβερνητικών αξιωματούχων, δίπλα στον Τραμπ, όταν αυτός φωτογραφήθηκε μπροστά από την εκκλησία με τη Βίβλο στο χέρι, λίγα λεπτά μετά τη βίαιη απομάκρυνση με δακρυγόνα και γκλομπ των πολιτών που διαδήλωναν ειρηνικά κοντά στον Λευκό Οίκο.

Ο στρατηγός Μάιλι βιντεοσκοπήθηκε να περπατά με στολή αγγαρείας πίσω από τον Τραμπ. Εικόνες τις οποίες χρησιμοποίησε ο Λευκός Οίκος σε ένα βίντεο με προεκλογικό χαρακτήρα.

Όλα αυτά προκάλεσαν αντιδράσεις από τους Δημοκρατικούς αλλά και πρώην αξιωματικούς του στρατού.

“Η Αμερική δεν είναι πεδίο μάχης. Οι συμπολίτες μας δεν είναι ο εχθρός”, έγραψε στο Twitter ο πρώην επικεφαλής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων Μάρτιν Ντέμπσεϊ.

America’s military, our sons and daughters, will place themselves at risk to protect their fellow citizens. Their job is unimaginably hard overseas; harder at home. Respect them, for they respect you. America is not a battleground. Our fellow citizens are not the enemy. #BeBetter