ΗΠΑ: Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις – 1.600 στρατιώτες στην περιοχή της Ουάσιγκτον

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Διαδηλωτές εναντίον του ρατσισμού και της αστυνομικής βαρβαρότητας ήταν συγκεντρωμένοι μπροστά στον καινούργιο φράκτη που τους εμποδίζει να μπουν σε ένα πάρκο έξω από το κτίριο της αμερικανικής προεδρίας όπου οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων χθες ώστε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να μπορέσει τα πόδια σε μια εκκλησία που υπέστη μικρές φθορές και να φωτογραφηθεί κρατώντας ένα αντίτυπο της Αγίας Γραφής.

The size of this. A mass national protest movement, not cowed by threats to use the army nor by police brutality. Washington DC today. #BlackLivesMatter#GeorgeFloydpic.twitter.com/vsWfvHqzIL